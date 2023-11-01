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Челси – Блэкберн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Челси без Михаила Мудрика постарается выйти в четвертьфинал – смотреть прямую трансляцию

Челси – Блэкберн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Челси” выиграл всего один из пяти последних домашних матчей во всех турниров. “Синие” не так часто радуют своих болельщиков на “Стэмфорд Бридж”, но возможно игра против представителя Чемпионшипа станет исключением?

Кубок английской лиги, четвертый раунд

1 ноября 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 21:45 "Блэкберн"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Челсі - Блекберн
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В статье: Кубок английской лиги Челси (Лондон) Блэкберн Роверс Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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