Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Блэкберн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Челси без Михаила Мудрика постарается выйти в четвертьфинал – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Челси” выиграл всего один из пяти последних домашних матчей во всех турниров. “Синие” не так часто радуют своих болельщиков на “Стэмфорд Бридж”, но возможно игра против представителя Чемпионшипа станет исключением?
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Кубок английской лиги, четвертый раунд
1 ноября 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" 21:45 "Блэкберн"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Челсі - БлекбернСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Черноморец - Заря 4:1. Хет-трик Штогрина отправил одесситов в полуфинал
- Довбик отметился причудливым ассистом на 98-й минуте игры. Жирона победила Роке Лепе 2:1
- Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины
- Каррагер: Тен Хаг подписал в МЮ 16 игроков на 400 миллионов фунтов. Изменить команду ему не удалось
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн