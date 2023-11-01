Челси – Блэкберн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Челси” выиграл всего один из пяти последних домашних матчей во всех турниров. “Синие” не так часто радуют своих болельщиков на “Стэмфорд Бридж”, но возможно игра против представителя Чемпионшипа станет исключением?

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Кубок английской лиги, четвертый раунд

1 ноября 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 21:45 "Блэкберн"

Телетрансляція – Setanta Sports