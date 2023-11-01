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Варан не помог Манчестер Юнайтед в матче с Ньюкаслом из-за простуды

Англия
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Ничего не складывается у "Манчестер Юнайтед"

Варан не помог Манчестер Юнайтед в матче с Ньюкаслом из-за простуды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафаэль Варан не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч с "Ньюкаслом" в 1/16 финала Кубка английской лиги. У центрального защитника простуда.

Об этом сообщил репортер Times Sport Пол Херст.

В этом сезоне Варан успел сыграть за "Манчестер Юнайтед" 9 поединков и забил 1 гол. Он пропустил уже 5 встреч, не включая дерби с "Манчестер Сити" (0:2), когда он провел поединок на скамье запасных.

"Манчестер Юнайтед" занимает в АПЛ восьмое место, набрав 15 очков после 10 туров.

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В статье: Рафаэль Варан Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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