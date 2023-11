"Он невероятен": Пеп Гвардиола высказался об игроке МанСити, который сделал четыре ассиста в матче

Вчера "Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" 6:1. Бельгиец Жереми Доку вошел в историю Английской Премьер лиги, отдав четыре ассиста в матче. Он стал 8-м игроком в истории с таким показателем. Ранее до него это делали Деннис Бергкамп, Хосе Антонио Рейес, Сеск Фабрегас, Эммануэль Адебайор, Санти Касорла, Харри Кейн и Поль Погба.

Пеп Гвардиола прокомментировал действия вингера:

????✨ Guardiola: "Doku is incredible, he even creates something for our crowd".



"When he takes the ball and goes, everybody is excited, myself too! Oh, something is going to happen! And it happens. I think he's happy, very happy at City". pic.twitter.com/UH9uoIRbNe