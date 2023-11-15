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Луис Диас встретился с отцом впервые после его освобождения
Трогательный момент
Selección Colombia
Луис Диас встретился с отцом впервые после его освобождения.
Напомним, родителей вингера "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луиса Мануэля Диаса и Силениса Маруланда похитила Армия национального освобождения (ELN) 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена через несколько часов, а отец пробыл с преступниками 12 дней. 9 ноября Луис Мануэль Диас был освобожден.
Во вторник Диас, который прилетел в Колумбию перед ноябрьскими матчами сборной, вместе с семьей отправился в город Барранкилья, чтобы встретиться с отцом впервые после его освобождения из плена.
Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала фотографии и видео встречи.
Как сообщает Daily Mail, колумбийская полиция арестовала 4 членов преступной группировки, которые участвовали в похищении родителей футболиста. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям.
???? ¡???????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023
La familia de @LuisFDiaz19 se acercó a la concentración para llenarnos de fuerza, amor y sentimiento ????????????❤️
¡Somos familia! #TodosSomosColombia???????? pic.twitter.com/YLqryUPlep
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