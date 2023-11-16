С Челси могут снять очки за нарушение фэйр-плей

С лондонского "Челси" могут снять очки в АПЛ за нарушение финансового фэйр-плей.

Бывший владелец клуба Роман Абрамович подозревается в тайных выплатах на десятки миллионов евро в период с 2012 по 2019 год, пишет The Guardian. Выплаты были осуществлены через оффшорные компании, принадлежащие бизнесмену, и не были указаны в отчетах, представленных руководящим органам футбола.

Также отмечается, что такие махинации были проделаны и при трансферах Виллиана и Самуэля Это'о в августе 2013 года. Подозрительные транзакции были совершены на кошельки агентов Эдена Азара, экс-тренера Антонио Конте и руководителей клуба.

Английский клуб уже оштрафован на 10 миллионов евро за финансовые нарушения и теперь к этому может добавиться снятие очков в текущем чемпионате.