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С Челси могут снять очки за нарушение фэйр-плей
Руководство клуба предоставило всю необходимую информацию инспекторам
Фото: VOI
С лондонского "Челси" могут снять очки в АПЛ за нарушение финансового фэйр-плей.
Бывший владелец клуба Роман Абрамович подозревается в тайных выплатах на десятки миллионов евро в период с 2012 по 2019 год, пишет The Guardian. Выплаты были осуществлены через оффшорные компании, принадлежащие бизнесмену, и не были указаны в отчетах, представленных руководящим органам футбола.
Также отмечается, что такие махинации были проделаны и при трансферах Виллиана и Самуэля Это'о в августе 2013 года. Подозрительные транзакции были совершены на кошельки агентов Эдена Азара, экс-тренера Антонио Конте и руководителей клуба.
Английский клуб уже оштрафован на 10 миллионов евро за финансовые нарушения и теперь к этому может добавиться снятие очков в текущем чемпионате.
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