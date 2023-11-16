Жоржиньо: Хотел бы вернуться в Италию

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что хотел бы вернуться в Италию.

"Возвращение в чемпионат Италии? У меня есть некоторые сомнения, так как я хотел бы вернуться, но не знаю, когда наступит подходящий момент для этого.

Хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё много нужно достичь с "Арсеналом". Очень хочу бороться с этой командой за титулы", — приводит слова Жоржиньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

В текущем сезоне Жоржиньо провёл за "Арсенал" 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.