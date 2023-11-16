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Жоржиньо: Хотел бы вернуться в Италию

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Но пока игрок сосредоточен на карьере в Арсенале

Жоржиньо: Хотел бы вернуться в Италию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо заявил, что хотел бы вернуться в Италию.

"Возвращение в чемпионат Италии? У меня есть некоторые сомнения, так как я хотел бы вернуться, но не знаю, когда наступит подходящий момент для этого.

Хотелось бы вернуться в Италию, но мне ещё много нужно достичь с "Арсеналом". Очень хочу бороться с этой командой за титулы", — приводит слова Жоржиньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

В текущем сезоне Жоржиньо провёл за "Арсенал" 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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