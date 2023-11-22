С Тоттенхэма могут снять очки за участие нелицензированного агента в трансфере клуба

"Тоттенхэму" может грозить снятие очков в АПЛ, сообщает The Times.

Издание опубликовало расследование, согласно которому главную роль в переходе из "Тоттенхэма" в "Портсмут" нападающего Джермейна Дефо в 2008 году сыграл нелицензированный агент Митчелл Томас. В том году Футбольная ассоциация Англии запретила участие нелицензированных агентов в трансферах. Это считается серьезным нарушением и может наказываться очковым штрафом или понижением в классе.

За аналогичное нарушение в 2008 году сняли 10 очков с "Лутона". 15 лет назад независимая арбитражная комиссия рассматривала трансфер Дефо и не нашла нарушений в действиях "Тоттенхэма". Но в Футбольной ассоциации могут пересмотреть решение при наличии новых доказательств.

"Тоттенхэм" занимает четвертое место в АПЛ - 26 очков в 12 матчах. Ранее с "Эвертона" сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Была информация, что с "ирисок" могут снять еще 9 очков.