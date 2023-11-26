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Гарначо повторил легендарный гол Руни. ВІДЕО

Англия

Невероятный удар через себя

Гарначо повторил легендарный гол Руни. ВІДЕО

Фото: twitter.com/ManUtd

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Вингер "Манчестер Юнайтед" открыл счет на 2-й минуте в матче против "Эвертона" невероятным ударом через себя. Похожий гол когда-то забил Уэйн Руни.

У команды Виталия Миколенко проблемы уже в начале поединка...

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Oohhmee (Винница)
26.11.2023 в 18:59
Краса
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Комментарии 1
Oohhmee (Винница)
26.11.2023 в 18:59
Краса
Ответить
0
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