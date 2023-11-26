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Гарначо повторил легендарный гол Руни. ВІДЕО
Невероятный удар через себя
Фото: twitter.com/ManUtd
Вингер "Манчестер Юнайтед" открыл счет на 2-й минуте в матче против "Эвертона" невероятным ударом через себя. Похожий гол когда-то забил Уэйн Руни.
У команды Виталия Миколенко проблемы уже в начале поединка...
Garnacho scores an absolutely incredible goal and does the SIU celebration! ????— TC (@totalcristiano) November 26, 2023
pic.twitter.com/OdxBRtEvmR
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Oohhmee (Винница)
26.11.2023 в 18:59
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