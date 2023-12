АПЛ. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3. Два очень разных тайма

Каждые выходные Английская Премьер-лига дарит нам великолепные матчи. Центральный поединок 14-го тура – как раз из таких. Шесть голов, постоянная интрига, огромное количество моментов, намек на судейский скандал, интересные тактические решения тренеров, но давайте обо всем по порядку.

"Манчестер Сити" провел роскошный первый тайм и по его итогам отправился на перерыв, ведя в счете 2:1. При этом пропустили хозяева первыми. "Тоттенхэм" разогнал образцовую контратаку: Хиль мастерски развернул выпад, Кулусевски запустил мяч в направлении Сона, кореец продавил Доку (!), вышел на ударную позицию и расстрелял Эдерсона (0:1).

Все бы ничего, но через 137 секунд седьмой номер гостей оформил… автогол. Лидер "шпор" случайно срезал снаряд в ворота Викарио во время подачи "Манчестер Сити" с флангового стандарта (1:1). Сон – всего лишь второй футболист в истории АПЛ, который отметился голом и автоголом в первые 10 минут поединка. Впервые подобное в 1999 году сделал Гарет Барри, играя за "Астон Виллу" против "Чарльтона".

Дальше вплоть до конца первого тайма на поле стадиона "Этихад" был только "Манчестер Сити". Холанд непостижимым образом не замкнул прострел на пустые ворота, Доку попал в перекладину, Альварес – в штангу. И только у Фодена получилось вывести хозяев вперед после классной комбинации (2:1).

Are you not entertained?! ???? ???? 2-1 ⚪️ #ManCity pic.twitter.com/44yUljyK5e

"Тоттенхэм" забуксовал, забыл о контратаках и концентрировался исключительно на обороне. "Шпоры" не справлялись с темпом и прессингом "горожан", особенности страдал экспериментальный центр защиты в лице Бена Дэвиса и Эмерсона Рояла.

Вторая половина встречи не далась "Сити" столь легко, как первая. Постекоглу бросил в бой Хейбьерга, из-за грамотного влияния на игру от Пьера-Эмиля "горожане" уступили в битве за центр поля после перерыва. Вообще, второй тайм прошел, скорее, в режиме "атака на атаку, момент на момент", в рамках которого "Тоттенхэм" отзеркалил результат первой 45-минутки.

Сперва Ло Чельсо сместился после паса Сона и пробил четко под штангу (2:2), а затем, если бы не ставший на пути Грилиш, аргентинец наверняка бы и вовсе вывел гостей вперед. Пропущенный гол всколыхнул "Сити", они бросились атаковать. Третий забитый мяч хозяев стал следствием ошибки Удоджи: защитник потерял снаряд около своей штрафной площадки, Родри покатил на Холанда, а Эрлинг результативно прострелил на Грилиша (3:2).

What a game at the Etihad. ???? 3-3 ⚪️ #ManCity pic.twitter.com/98rklZgu1P

Чувствовалось, что голы еще будут. Так и произошло. Кулусевски продавил Аке во время навеса Джонсона с фланга (3:3). Теоретически "Манчестер Сити" мог ответить и оформить четвертый, Холанд устоял на ногах после фола и запустил в прорыв Грилиша, однако арбитр зачем-то глупо свистнул и остановил игру. Типичное английское судейство и неприятное послевкусие.

Erling Haaland couldn’t believe his eyes after the referee refused to play advantage at a crucial moment in injury time ????❌ pic.twitter.com/JmereoXFjh