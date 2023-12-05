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Злоумышленники ограбили дом Курта Зума, похитив имущество на 3 миллиона фунтов

Англия

В доме находилась семья футболиста и сам француз

Злоумышленники ограбили дом Курта Зума, похитив имущество на 3 миллиона фунтов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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2 декабря неизвестные ворвались в дом защитника "Вест Хэма" Курта Зума с целью ограбить его в тот момент, когда в доме находилась семья футболиста и сам француз. Об этом информирует The Sun.

Сообщают, что злоумышленники похитили у игрока денежную сумму в размере 100 тыс. фунтов и 116 тыс. евро, а также драгоценности и другие вещи на сумму в 3 млн. фунтов. Ни футболист, ни его семья при этом не пострадали. Подчеркивается, что происшествие оказалось сильным шоком для футболиста. В настоящее время полиция проводит расследование этого дела.

Напомним, французский защитник выступает в составе "Вест Хэма" с 2021 года. За этот период футболист принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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Источник:
thesun
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