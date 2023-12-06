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25 игроков подали в суд на футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм

Англия

Игроки страдают от необратимых неврологических нарушений

25 игроков подали в суд на футбольную ассоциацию Англии из-за черепно-мозговых травм

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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25 бывших футболистов, в том числе три игрока, выступавших в Премьер-лиге, подали в суд на футбольную ассоциацию Англии, обвинив её в том, что оказала недостаточную защиту от черепно-мозговых травм, сообщает Daily Mail. Первое слушание назначено на новый год.

Все игроки, требующие компенсации, страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как хроническая травматическая энцефалопатия и постконтузионный синдром.

В настоящий момент истцы предпочитают сохранять свою анонимность, однако они могут от неё отказаться уже 16 января, когда пройдёт первое заседание суда по данному делу.

Как сообщается, большей части футболистов 60-70 лет, поскольку именно тогда проявляются проблемы со здоровьем. Тем не менее среди истцов есть игроки и моложе, которые начали испытывать проблемы ещё в 30 лет.

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Источник:
dailymail
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