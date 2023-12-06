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Тьерри Анри назвал лучшего защитника в АПЛ
Анри выбрал защитника Арсенала
Фото: Daily Post Nigeria
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назвал игрока "канониров" Уильяма Салиба лучшим защитником в АПЛ на данный момент.
"Думаю, что просто сейчас он просто лучше всех. То, как он защищается один в один, как прикрывает свободное пространство позади себя - он делает все это на самом высоком уровне.
Я работал во Франции, когда Уильям играл за "Марсель" на правах аренды, и уже тогда я удивлялся, что "Арсенал" не сохранил его. К тому времени он уже был лучшим защитником "Арсенала". Но он вернулся и показал всем, что это была ошибка. Теперь он лучший защитник в лиге", - Анри.
В нынешнем сезоне 24-летний Салиба провел 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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