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Тьерри Анри назвал лучшего защитника в АПЛ

Англия

Анри выбрал защитника Арсенала

Тьерри Анри назвал лучшего защитника в АПЛ

Фото: Daily Post Nigeria

UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назвал игрока "канониров" Уильяма Салиба лучшим защитником в АПЛ на данный момент.

"Думаю, что просто сейчас он просто лучше всех. То, как он защищается один в один, как прикрывает свободное пространство позади себя - он делает все это на самом высоком уровне.

Я работал во Франции, когда Уильям играл за "Марсель" на правах аренды, и уже тогда я удивлялся, что "Арсенал" не сохранил его. К тому времени он уже был лучшим защитником "Арсенала". Но он вернулся и показал всем, что это была ошибка. Теперь он лучший защитник в лиге", - Анри.

В нынешнем сезоне 24-летний Салиба провел 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Источник:
metro
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