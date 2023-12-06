Тьерри Анри назвал лучшего защитника в АПЛ

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри назвал игрока "канониров" Уильяма Салиба лучшим защитником в АПЛ на данный момент.

"Думаю, что просто сейчас он просто лучше всех. То, как он защищается один в один, как прикрывает свободное пространство позади себя - он делает все это на самом высоком уровне.

Я работал во Франции, когда Уильям играл за "Марсель" на правах аренды, и уже тогда я удивлялся, что "Арсенал" не сохранил его. К тому времени он уже был лучшим защитником "Арсенала". Но он вернулся и показал всем, что это была ошибка. Теперь он лучший защитник в лиге", - Анри.