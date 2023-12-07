АПЛ, 15-й тур. Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" без особых проблем одолел на выезде "Шеффилд Юнайтед". Под занавес первого тайма, который прошел под контролем "красных", с подачи Трента с углового отличился Ван Дейк, нидерландца никто не опекал, и он спокойно слета расстрелял голкипера. Второго гола пришлось ждать долго, в конце матча Нуньес ассистировал Собослаи.

"Шеффилд Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Ван Дейк (37), Собослаи (90+5)