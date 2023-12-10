Сон: Сегодня мы были безжалостными

В матче очередного тура АПЛ "Тоттенхэм" уверенно одолел "Ньюкасл". Итоговый счет - 4:1.

Автор одного из голов Сон Хын Мин не скрывает своего счастья после виктории.

Когда ты побеждаешь, ты получаешь больше удовольствия. Такое восстановление очень важно. Мы больше не хотим делать ошибок, которые мы совершали. Мне кажется, сегодняшний день был фантастическим. Я надеюсь, что мы сможем продолжать выступать так и оставаясь скромными.

Мы сказали, что должны быть более безжалостными. Сегодня мы были безжалостными и создавали моменты. Мы проделали эту фантастическую работу. Победить "Ньюкасл" со счетом 4:1 нелегко. Они очень сильная команда, так что отдайте должное всем игрокам и болельщикам.

Мы играем в Премьер-лиге, мы должны требовать друг от друга все больше и больше. Этого никогда не бывает достаточно. Эти удивительные команды всегда идут вперед. Это должно стать для нас привычкой.

Если мы и в дальнейшем будем такими сильными, то будем очень хорошей командой.