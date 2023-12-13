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Лопетеги может сменить тен Хага на посту главного тренера Манчестер Юнайтед
Хулен Лопетеги может стать следующим тренером МЮ
Фото: sevillafc.es / Автор невідомий
Испанский специалист Хулен Лопетеги может стать следующим тренером "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил Relevo.
Сейчас главным тренером английского клуба является Эрик тен Хаг. "Манчестер Юнайтед" стал последним в своей группе Лиги чемпионов и завершил европейскую кампанию этого сезона. В соперниках у команды тен Хага были "Бавария", "Копенгаген" и "Галатасарай". В Премьер-лиге команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков за 16 матчей.
Хулен Лопетеги остался без клуба, когда покинул "Вулверхэмптон" в августе 2023 года из-за разногласий с руководством "волков". Руководство "красных дьяволов", со своей стороны, ценит работу, которую Хулен проделал в "Вулверхэмптоне", его владение языком, знание Премьер-лиги, а также его опыт работы в Европе (он выиграл Лигу Европы с "Севильей"). Это ставит его впереди других вариантов, среди которых упоминаются Зидан, Грэм Поттер или Де Дзерби.
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