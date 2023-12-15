Маурисио Почеттино рассказал о моральном состоянии Риса Джеймса

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о моральном состоянии защитника Риса Джеймса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Он немного расстроен, потому что очень рад был бы вернуться. Это трудно принять. Он чувствует себя очень разочарованным и разочарованным. Когда игроки не играют, они очень расстраиваются. Но, если это случается несколько раз, трудно оставаться спокойным".