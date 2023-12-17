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Менеджер Эвертона раскрыл подробности травмы Миколенко
Тренер раскрыл подробности отсутствия Миколенко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" в матче 17-го тура АПЛ победил "Бернли", 0:2. В игре не принимал участие Виталий Миколенко. Главный тренер Шон Дайч рассказал, что с защитником.
Потеряли Миколенко из-за его перенапряжения в паху. Поскольку имеем травмы и дисквалификации - не можем рисковать игроками, поэтому пришлось менять весь состав вчера утром.
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Было очень приятно, что ребята показали выступление, которое принесло нам победу.
Таким образом, украинец не сыграл в матче любого турнира впервые с сентября. До поединка с "Бернли" он регулярно имел игровое время.
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