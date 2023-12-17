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Менеджер Эвертона раскрыл подробности травмы Миколенко

Англия
Обновлено

Тренер раскрыл подробности отсутствия Миколенко

Менеджер Эвертона раскрыл подробности травмы Миколенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" в матче 17-го тура АПЛ победил "Бернли", 0:2. В игре не принимал участие Виталий Миколенко. Главный тренер Шон Дайч рассказал, что с защитником.

Потеряли Миколенко из-за его перенапряжения в паху. Поскольку имеем травмы и дисквалификации - не можем рисковать игроками, поэтому пришлось менять весь состав вчера утром.

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Было очень приятно, что ребята показали выступление, которое принесло нам победу.

Таким образом, украинец не сыграл в матче любого турнира впервые с сентября. До поединка с "Бернли" он регулярно имел игровое время.

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Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
beIN Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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ФутбольнийГеній (Рівне)
17.12.2023 в 00:12
В мене теж таке буває, дійсно робити нічого не можна, не те що в футбол грати
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Комментарии 3
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ФутбольнийГеній (Рівне)
17.12.2023 в 00:12
В мене теж таке буває, дійсно робити нічого не можна, не те що в футбол грати
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.12.2023 в 00:19
а совокупляцца можно??
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.12.2023 в 00:07
Перенапруження в паху? Стоїть, чи що?)))
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