Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ

Андре Онана вышел в лидеры по количеству матчей на ноль в текущем сезоне АПЛ. Голкипер "МЮ" не пропустил от "Ливерпуля" (0:0) и провел 6-й сухой матч в АПЛ.

Онана вышел на первое место по этому показателю, догнав вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда.

По 5 сухих матчей в нынешнем сезоне АПЛ провели Алиссон ("Ливерпуль"), Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Бернд Лено ("Фулхэм"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Давид Рая ("Арсенал") и Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм").