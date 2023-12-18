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Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ
Онана догнал Пикфорда
Getty Images/Global Images Ukraine
Андре Онана вышел в лидеры по количеству матчей на ноль в текущем сезоне АПЛ. Голкипер "МЮ" не пропустил от "Ливерпуля" (0:0) и провел 6-й сухой матч в АПЛ.
Онана вышел на первое место по этому показателю, догнав вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда.
По 5 сухих матчей в нынешнем сезоне АПЛ провели Алиссон ("Ливерпуль"), Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Бернд Лено ("Фулхэм"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Давид Рая ("Арсенал") и Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм").
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Источник:premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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