  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ

Англия

Онана догнал Пикфорда

Онана делит с Пикфордом первое место по сухим матчам в этом сезоне АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андре Онана вышел в лидеры по количеству матчей на ноль в текущем сезоне АПЛ. Голкипер "МЮ" не пропустил от "Ливерпуля" (0:0) и провел 6-й сухой матч в АПЛ.

Онана вышел на первое место по этому показателю, догнав вратаря "Эвертона" Джордана Пикфорда.

По 5 сухих матчей в нынешнем сезоне АПЛ провели Алиссон ("Ливерпуль"), Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Бернд Лено ("Фулхэм"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Давид Рая ("Арсенал") и Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм").

По теме
yellow-arrow
Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может вернуться в Бундеслигу
yellow-arrow
Ван де Бек пройдет медосмотр для перехода в Айнтрахт в ближайшие 24 часа
yellow-arrow
Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
Бернд Лено Аллисон Бекер Джордан Пикфорд Андре Онана Гульельмо Викарио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости