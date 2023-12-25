Малиновский против Интера, Миколенко против Холанда, Забарный против шпор. Расписание футбола на 25 - 31 декабря

Христианский мир празднует Рождество, поэтому футбола на этой неделе мало. Но и не так, чтобы совсем без него. Будут матчи в Англии и Италии, а значит – у нас будет возможность увидеть наших игроков (украинцев-легионеров). Также насыщенным будет календарь в Португалии, где замечательную прессу собирает Анатолий Трубин.

Расписание топовых матчей последней недели года – ниже в подборке.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, 25-е декабря

Здесь только Турция. По понятным причинам (у христиан Западного обряда – Рождество). Предлагаем проследить за обидчиком "Динамо" в квалификации Лиги конференций. Справится ли кризисный "Бешикташ" с "Хатайспором"?

"Аланияспор" - "Самсунспор". 16:00. Суперлига. MEGOGO

"Касымпаша" - "Ризеспор". 16:00. Суперлига. MEGOGO

"Хатайспор" - "Бешикташ". 19:00. Суперлига. MEGOGO

Вторник, 26-е декабря

Здесь уже интереснее – пять топ-матчей чемпионата Англии. В одном из них можем увидеть Илью Забарного. Также будет насыщенная программа в Бельгии.

"Ньюкасл" - "Ноттингем". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Генк" - "Антверпен". 14:30. Жюпиле Лига

"Кортрейк" - "Генк". 17:00. Жюпиле Лига

"Борнмут" - "Фулхэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Шеффилд" - "Лутон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Бернли" - "Ливерпуль". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Брюгге" - "Юнион Сент-Жилуаз". 21:45. Жюпиле Лига

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Среда, 27-е декабря

Еще три матча АПЛ. "Эвертон" с вернувшимся после травмы Виталием Миколенко будет противостоять грозному "Манчетсер Сити". "Челси" проэкзаменует "Кристал Пэлас". В двух последних матчах "пенсионеров" со старта не выходил Мудрик, а как будет на этот раз?

"Брентфорд" - "Вулверхэмптон". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Челси" - "Кристал Пеллас". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Эвертон" - "Манчестер Сити". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, 28-е декабря

"Брайтон" Роберто Де Дзерби против "Тоттенхэма". "Арсенал" Александра Зинченко против "Вест Хэма". Яркие вывески одного из последних дней 2023-го года.

"Брайтон" - "Тоттенхэм". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Арсенал" - "Вест Хэм". 22:15. АПЛ. Setanta Sports

Пятница, 29-е декабря

В пятницу АПЛ будет на паузе, но вступит в права Серия А. В Италии сыграет "Дженоа", в составе которой Руслан Малиновский получит шанс забить топ-сопернику – "Интеру". Также не забываем о Португалии, где "Бенфика" нашего Анатолия Трубина сыграет против "Фамаликана".

"Наполи" - "Монца". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Фиорентина" - "Торино". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Галатасарай" - "Фенербахче". 19:45. Суперкубок Турции". MEGOGO

"Бенфика" - "Фамаликан". 20:45. Примейра. MEGOGO

"Дженоа" - "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Лацио" - "Фрозионе". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Порту" - "Шавиш". 22:45. Примейра. MEGOGO

Суббота, 30-е декабря

Хотя среди топ-чемпионатов активны только два, матчей реально много. В Италии сыграют между собой "Ювентус" и "Рома" – такое не желательно пропускать. "Эмполи" Виктора Коваленко будет гостить у "Кальяри". "Челси" в АПЛ сыграет против новичка "Лутона", а "Эвертон" Миколенко попытается не проиграть "Вулверхэмптону".

"Аталанта" - "Лечче". 13:30. Серия А. MEGOGO

"Лутон" - "Челси". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Кальяри" - "Эмполи". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Удинезе" - "Болонья". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Астон Вилла" - "Бернли". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Вулверхэмптон" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Кристал Пеллас" - "Брентфорд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" - "Шеффилд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ноттингем" - "Манчестер Юнайтед". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Верона" - "Салернитана". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Милан" - "Сассуоло". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Ювентус" - "Рома". 21:45. Серия А. MEGOGO

Воскресенье, 31-е декабря

Встретить новогодний вечер можно под аккомпанемент двух матчей АПЛ – с участием украинцев Ильи Забарного и Александра Зинченко. Этого и достаточно.