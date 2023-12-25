Форвард Манчестер Сити прокомментировал слухи о переходе в Реал или Барсу

Форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес прокомментировал слухи о переходе в "Реал" или "Барселону".

"Правда в том, что я очень счастлив в "Манчестер Сити". Я в этом клубе чуть больше года, но очень доволен всем, чего мы достигли. Теперь наша цель - конкурировать и побеждать"