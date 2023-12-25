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Форвард Манчестер Сити прокомментировал слухи о переходе в Реал или Барсу
Хулиан Альварес прокомментировал слухи о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес прокомментировал слухи о переходе в "Реал" или "Барселону".
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"Правда в том, что я очень счастлив в "Манчестер Сити". Я в этом клубе чуть больше года, но очень доволен всем, чего мы достигли. Теперь наша цель - конкурировать и побеждать"
Аргентинец сыграл 17 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в этом сезоне Английской Премьер-лиги.
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