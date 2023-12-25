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Форвард Манчестер Сити прокомментировал слухи о переходе в Реал или Барсу

Англия
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Хулиан Альварес прокомментировал слухи о трансфере

Форвард Манчестер Сити прокомментировал слухи о переходе в Реал или Барсу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Сити" Хулиан Альварес прокомментировал слухи о переходе в "Реал" или "Барселону".

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"Правда в том, что я очень счастлив в "Манчестер Сити". Я в этом клубе чуть больше года, но очень доволен всем, чего мы достигли. Теперь наша цель - конкурировать и побеждать"

Аргентинец сыграл 17 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в этом сезоне Английской Премьер-лиги.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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