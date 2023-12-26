Рафаэль Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан решил покинуть манкунианцев, сообщает L'Equipe.

По данным источника, француз принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Это связано с тем, что Варан решил сменить обстановку из-за того, что недоволен количеством своего игрового времени.

30-летний француз в этом сезоне провел 14 матчей за "Юнайтед" и забил один гол. Ранее сообщалось, что руководство мадридского "Реала" не заинтересовано в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Варан был игроком "Реала" на протяжении 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами.