Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Варан решил покинуть манкунианцев
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан решил покинуть манкунианцев, сообщает L'Equipe.
По данным источника, француз принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Это связано с тем, что Варан решил сменить обстановку из-за того, что недоволен количеством своего игрового времени.
30-летний француз в этом сезоне провел 14 матчей за "Юнайтед" и забил один гол. Ранее сообщалось, что руководство мадридского "Реала" не заинтересовано в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Варан был игроком "Реала" на протяжении 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Откровенность Любеновича, уход Кравца, трансферные планы Динамо. Главные новости за 25-е декабря
- Известны оценки Мудрика за полчаса игры с Вулверхэмптоном
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы