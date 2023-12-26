  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рафаэль Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Англия

Варан решил покинуть манкунианцев

Рафаэль Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Новина українською

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан решил покинуть манкунианцев, сообщает L'Equipe.

По данным источника, француз принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Это связано с тем, что Варан решил сменить обстановку из-за того, что недоволен количеством своего игрового времени.

30-летний француз в этом сезоне провел 14 матчей за "Юнайтед" и забил один гол. Ранее сообщалось, что руководство мадридского "Реала" не заинтересовано в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Варан был игроком "Реала" на протяжении 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Эрик тен Хаг: Уверен, болельщики МЮ разочарованы в нас. Мы должны все исправить
yellow-arrow
Экс-игрока МЮ Лингарда предложили трем ведущим клубам Лиги 1
yellow-arrow
Манчестер Сити может выкупить Савио у Труа
Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lequipe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости