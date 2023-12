АПЛ. Борнмут с Забарным в основе легко побеждает, претенденты на вылет затевают смешную перестрелку

"Борнмут" – "Фулхэм" 3:0

Голы: Клюйверт (44), Соланке (62, с пенальти), Синистерра (90+3)

На первую половину первого тайма можно было смело опоздать: команды по очереди, сонно и медленно, катали мяч с фланга на фланг. А вот где-то с экватора 45-минутки "Борнмут" активизировался, три опасных удара подряд хозяева нанесли с левого края штрафной площадки, и последний из них увенчался успехом. Джастин Клюйверт из любимой для "вишенок" позиции в касание подытожил гениальный сольный проход Скотта.

"Фулхэм" не особо собирался исправлять ситуацию после перерыва. Покружился, повертелся и остановился. "Борнмут" же заработал пенальти, а реализовал 11-метровый Доминик Соланке – 12-й гол для форварда в текущем сезоне АПЛ. "Вишенки" эффектно затолкали в сетку ворот Лено и третий мяч – отличился красивым ударом из-за пределов штрафной площадки Синистерра. Единственное, чем запомнились "дачники", это агрессивное поведение Бернда. Азар аплодирует, мы – нет. Голкипер "Фулхэма" толкнул болбоя, решив, что парень очень долго подавал ему игровой снаряд. Хорошо хоть, что потом извинился.

Bernd Leno pushing a young ball-boy, who was moving too slowly. ???????? pic.twitter.com/vW6iNHGdXi

Илья Забарный не пропустил ни одной минуты в сезоне-2023/24 АПЛ. Работы у украинца особо и не было. Шестая победа "Борнмута" в последних 7 турах чемпионата – похоже, коллектив Ирраолы встал на рельсы. А вот у "Фулхэма" очевидный спад: сначала лондонцы выигрывают два матча подряд с суммарным счетом 10:0, а затем уступают в трех поединка подряд с суммарным счетом 0:8.

