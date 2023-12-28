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Манчестер Юнайтед почти месяц будет играть без основного вратаря Онана
Андре вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций - 2024. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской федерации футбола.
Напомним, турнир пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре. Таким образом, "красные дьяволы" не смогут рассчитывать на своего основного вратаря в течение месячного срока. Место в воротах манкунианцев, вероятнее всего, займет голкипер Алтай Байындыр. На данный момент турок не провел за "Юнайтед" ни одного официального матча.
Онана перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Интера" прошлым летом за 50,2 млн евро. В текущем сезоне вратарь провел за "красных дьяволов" 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.
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