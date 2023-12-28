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Манчестер Юнайтед почти месяц будет играть без основного вратаря Онана

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Андре вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций

Манчестер Юнайтед почти месяц будет играть без основного вратаря Онана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций - 2024. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской федерации футбола.

Напомним, турнир пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре. Таким образом, "красные дьяволы" не смогут рассчитывать на своего основного вратаря в течение месячного срока. Место в воротах манкунианцев, вероятнее всего, займет голкипер Алтай Байындыр. На данный момент турок не провел за "Юнайтед" ни одного официального матча.

Онана перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Интера" прошлым летом за 50,2 млн евро. В текущем сезоне вратарь провел за "красных дьяволов" 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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