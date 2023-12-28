Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уго Льорис, вероятно, покинет Тоттенхэм этой зимой
Голкипер Тоттенхэма ведет переговоры с ФК Лос-Анджелес
Фото: Planet Football
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис ведет переговоры с футбольным клубом "Лос-Анджелес". Об этом сообщает издание Daily Mail.
Команда из Лос-Анджелоса собирается приобрести вратаря Льориса, который выступает за английский клуб с 2012 года. Но пока детали зимнего трансфера остаются неизвестными.
Вратарь намеревался уйти прошлым летом, а "Тоттенхэм" был готов его отпустить. Но затем Уго отказался от всех возможных трансферных предложений.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:dailymail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Динамо может досрочно вернуть форварда из Зари
- Мудрик коротко прокомментировал свое повреждение
- Хавбек Манчестер Сити назвал имя голкипера, который больше всего его раздражает
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн