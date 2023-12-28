Уго Льорис, вероятно, покинет Тоттенхэм этой зимой

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис ведет переговоры с футбольным клубом "Лос-Анджелес". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Команда из Лос-Анджелоса собирается приобрести вратаря Льориса, который выступает за английский клуб с 2012 года. Но пока детали зимнего трансфера остаются неизвестными.

Вратарь намеревался уйти прошлым летом, а "Тоттенхэм" был готов его отпустить. Но затем Уго отказался от всех возможных трансферных предложений.



