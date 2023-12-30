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Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ. Известны подробности

Англия
Обновлено

В какой клуб он перейдет?

Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ. Известны подробности

Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN

Новина українською

Как сообщает Daily Mail, Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ.

Бразильский нападающий "Аль-Ахли" Роберто Фирмино хочет вернуться в Английскую премьер-лигу. Отмечается, что причиной такого решения стало то, что 32-летний бразилец не смог до конца адаптироваться в Саудовской лиге.

Напомним, Роберто Фирмино перешел в "Аль-Ахли" летом 2023 года, в текущем сезоне Фирмино забил три гола в 19 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transgermarkt - 10 млн евро.

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Роберто Фирмино
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Kondor (Веселе)
30.12.2023 в 11:13
Тут всi впевненi,що це сайт UA футбол?
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
30.12.2023 в 11:13
Тут всi впевненi,що це сайт UA футбол?
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Kondor (Веселе)
30.12.2023 в 11:17
На мiй погляд тут його вiдсоткiв 10 ! Всього лиш!
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