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Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ. Известны подробности
В какой клуб он перейдет?
Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN
Как сообщает Daily Mail, Роберто Фирмино хочет вернуться в АПЛ.
Бразильский нападающий "Аль-Ахли" Роберто Фирмино хочет вернуться в Английскую премьер-лигу. Отмечается, что причиной такого решения стало то, что 32-летний бразилец не смог до конца адаптироваться в Саудовской лиге.
Напомним, Роберто Фирмино перешел в "Аль-Ахли" летом 2023 года, в текущем сезоне Фирмино забил три гола в 19 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transgermarkt - 10 млн евро.
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