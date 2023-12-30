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Льорис завтра попрощается с Тоттенхэмом. Известны сроки его контракта с клубом с МЛС

Англия

Уйдет после долгой карьеры в Лондоне

Льорис завтра попрощается с Тоттенхэмом. Известны сроки его контракта с клубом с МЛС

Фото: Planet Football

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Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис попрощается с клубом завтра, 31 декабря. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Француз станет футболистом ФК "Лос-Анджелес". Это не будет арендное соглашение, ведь вратарь перейдет на полноценные условия.

На данный момент Льорис ждет рабочую визу. После ее получения Уго отправится в США. Соглашение будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на следующие сезоны.

Текущий контракт француза с "Тоттенгэмом" действует до 30 июня. Неизвестно, получат ли "шпоры" деньги за этот переход.

Льорис выступал за лондонцев с 2012 года. Тогда "Лион" продал голкипера за 12,6 млн. евро. Уго провел в составе "Тоттенгема" 444 матча.

В последний раз Уго играл в апреле 2023 года. В этом сезоне Льорис ни разу не попал в заявку команды, в том числе из-за травмы.

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Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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