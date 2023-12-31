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Фулхэм - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия
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Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фулхэм - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на Крейвен Коттедж состоится матч "Фулхэм" - "Арсенал". Статистика последних пяти личных встреч состоит из двух ничейных результатов и трех побед "Арсенала". Напомним, что за "канониров" играет Александр Зинченко, за прошлую игру украинец получил много критики в свой адрес, совсем скоро узнаем, как он покажет себя сегодня.

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Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Арсенал"
31 декабря, 16:00
Прямая трансляция: Setanta Sports

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Прямая трансляция Фулхэм - Арсенал
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