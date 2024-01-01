Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января

2023-й остался в истории, 2024-й вступил в силу. Однако все это – один футбольный сезон, и матчи проходят практически нон-стоп. Даже в первый день года, когда принято находиться с семьей за праздничным столом, будет один топ-матч. А в дальнейшем и подавно: Испания, Италия, Англия, Франция. Следим за топ-играми и за матчами, в которых потенциально могут сыграть украинцы.

График недели – ниже в материале.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, первое января

В первый день года футбольная нагрузка будет умеренной. Начнем (и, собственно, закончим этот футбольный день) с одного матча АПЛ – зато какого. "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла". Два участника еврокубков от Англии. И одна из команд, которая серьезно борется за чемпионство.

"Ливерпуль" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Вторник, второе января

Во вторник АПЛ снова продолжится одним матчем. На этот раз сыграют не такие именитые команды, но все равно будет интересно. Возобновляется также Испания, где можем в действии увидеть Романа Яремчука. В Кубке Италии состоится очень интересный матч с участием "Милана". Есть традиционная угроза увольнения Стефано Пиоли.

"Хетафе" - "Райо Вальекано". 18:00. Примера. MEGOGO

"Реал Сосьедад" - "Алавес". 20:15. Примера. MEGOGO

"Вест Хэм" - "Брайтон". 21:30. АПЛ. Setanta Sports

"Милан" - "Кальяри". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Валенсия" - "Вильярреал". 22:15. Примера. MEGOGO

Среда, третье января

Здесь уже не разогрев, а полноценный футбольный огонь. В Испании, в частности, будет очень горячо, потому что наши ребята в составе "Жироны" сыграют против "Атлетико". Важный матч для Артема Довбика, которым интересуются именно мадридцы. Также сыграет "Реал", но не факт, что с нашим Луниным в составе. Во Франции будет интересное суперкубковое противостояние ПСЖ и "Тулузы". Не забываем и о Кубке Италии, где, в частности, будет бороться "Рома" Жозе Моуринью.

"Гранада" - "Кадис". 18:00. Примера. MEGOGO

"Аталанта" - "Сассуоло". 19:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Реал" - "Мальорка". 20:15. Примера. MEGOGO

"Сельта" - "Бетис". 20:15. Примера. MEGOGO

ПСЖ - "Тулуза". 21:45. Суперкубок Франции. MEGOGO

"Рома" - "Кремонезе". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Жирона" - "Атлетик". 22:30. Примера. MEGOGO

Четверг, четвертое января

В четверг продолжится тур чемпионата Испании, где нас очень интересует "Барселона". Внимание именно к ее выступлениям. Хотя перспективно по вывеске выглядит и матч "Севильи" и "Атлетика". В Англии будет местный кубок, сыграет "Эвертон" нашего Виталия Миколенко. А именитый "Ювентус" проэкзаменует "Салернитану" в Кубке Италии.

"Осасуна" - "Альмерия". 18:00. Примера. MEGOGO

"Севилья" - "Атлетик". 20:15. Примера. MEGOGO

"Кристал Пэлас" - "Эвертон". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

"Ювентус" - "Салернитана". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Лас-Пальмас" - "Барселона". 22:30. Примера. MEGOGO

Пятница, пятое января

В этот день будут сыграны три матча Кубка Англии, хотя вывески там не очень громкие. Следим, однако, за Егором Ярмолюком, который имеет шанс выйти в составе "Брентфорда". Рекомендуем обратить внимание на Серию А, где команда Руслана Малиновского будет противостоять сенсационной в этом сезоне "Болонье".

"Брентфорд" - "Вулверхэмптон". 21:15. Кубок Англии. Setanta Sports

"Фулхэм" - "Ротерхэм". 21:30. Кубок Англии. Setanta Sports

"Болонья" - "Дженоа". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Мец" - "Клермон". 21:45. Кубок Франции. MEGOGO

"Тоттенхэм" - "Бернли". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

Суббота, шестое января

Насыщенный день, много матчей будет в разных странах Европы. Где-то, правда, - местный чемпионат, а где-то – кубок. В Италии будет тур Серии А. Отмечаем матч с участием "Интера". В Англии будет много кубковых противостояний, среди которых выделяем битву "Челси" с "Престоном" и КПР с "Борнмутом". Конечно же, из-за персон Мудрика и Забарного. В Кубке Испании выступит максимально украинизированная "Жирона". Вероятно, основным вратарем "Реала" в Кубке будет Лунин, поэтому внимательно следим за матчем мадридцев против экзотической "Арандины". А вот сыграет ли Соболь за "Страсбур" в Кубке Франции – большой вопрос. Держим на карандаше.

Почти наверняка сыграет в чемпионате Португалии за "Бенфику" Трубин. Соперник – очень интересный, "Ароука" нашего Богдана Милованова. Не рекомендуется пропускать.

"Интер" - "Верона". 13:30. Серия А. MEGOGO

"Сандерленд" - "Ньюкасл". 14:45. Кубок Англии. Setanta Sports

КПР - "Борнмут". 17:00. Кубок Англии. Setanta Sports

"Луго" - "Атлетико". 17:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Эльче" - "Жирона". 19:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Авуан" - "Страсбур". 19:00. Кубок Франции. MEGOGO

"Челси" - "Престон". 19:30. Кубок Англии. Setanta Sports

"Ароука" - "Бенфика". 20:00. Примейра. MEGOGO

"Арандина" - "Реал". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO

Воскресенье, седьмое января

Последний день недели отметится несколькими интересными матчами в Италии. В частности, "Эмполи" нашего Виктора Коваленко сыграет против "Милана". "Рома" против "Аталанты" – топ-матч, хотя и без украинского следа. А еще есть "Наполи", "Лацио" и "Ювентус". Однако главная игровая вывеска дня – это кубковое противостояние в Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом". В тень отойдет даже "Манчестер Сити", который сыграет с очень скромным соперником. В Испании будут кубковые матчи с участием "Валенсии" и "Барселоны". Во Франции предлагаем понаблюдать за соперником "Шахтера" "Марселем".