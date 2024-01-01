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Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
Календарь топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
2023-й остался в истории, 2024-й вступил в силу. Однако все это – один футбольный сезон, и матчи проходят практически нон-стоп. Даже в первый день года, когда принято находиться с семьей за праздничным столом, будет один топ-матч. А в дальнейшем и подавно: Испания, Италия, Англия, Франция. Следим за топ-играми и за матчами, в которых потенциально могут сыграть украинцы.
График недели – ниже в материале.
Понедельник, первое января
В первый день года футбольная нагрузка будет умеренной. Начнем (и, собственно, закончим этот футбольный день) с одного матча АПЛ – зато какого. "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла". Два участника еврокубков от Англии. И одна из команд, которая серьезно борется за чемпионство.
- "Ливерпуль" - "Ньюкасл". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Вторник, второе января
Во вторник АПЛ снова продолжится одним матчем. На этот раз сыграют не такие именитые команды, но все равно будет интересно. Возобновляется также Испания, где можем в действии увидеть Романа Яремчука. В Кубке Италии состоится очень интересный матч с участием "Милана". Есть традиционная угроза увольнения Стефано Пиоли.
- "Хетафе" - "Райо Вальекано". 18:00. Примера. MEGOGO
- "Реал Сосьедад" - "Алавес". 20:15. Примера. MEGOGO
- "Вест Хэм" - "Брайтон". 21:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Милан" - "Кальяри". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO
- "Валенсия" - "Вильярреал". 22:15. Примера. MEGOGO
Среда, третье января
Здесь уже не разогрев, а полноценный футбольный огонь. В Испании, в частности, будет очень горячо, потому что наши ребята в составе "Жироны" сыграют против "Атлетико". Важный матч для Артема Довбика, которым интересуются именно мадридцы. Также сыграет "Реал", но не факт, что с нашим Луниным в составе. Во Франции будет интересное суперкубковое противостояние ПСЖ и "Тулузы". Не забываем и о Кубке Италии, где, в частности, будет бороться "Рома" Жозе Моуринью.
- "Гранада" - "Кадис". 18:00. Примера. MEGOGO
- "Аталанта" - "Сассуоло". 19:00. Кубок Италии. MEGOGO
- "Реал" - "Мальорка". 20:15. Примера. MEGOGO
- "Сельта" - "Бетис". 20:15. Примера. MEGOGO
- ПСЖ - "Тулуза". 21:45. Суперкубок Франции. MEGOGO
- "Рома" - "Кремонезе". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO
- "Жирона" - "Атлетик". 22:30. Примера. MEGOGO
Четверг, четвертое января
В четверг продолжится тур чемпионата Испании, где нас очень интересует "Барселона". Внимание именно к ее выступлениям. Хотя перспективно по вывеске выглядит и матч "Севильи" и "Атлетика". В Англии будет местный кубок, сыграет "Эвертон" нашего Виталия Миколенко. А именитый "Ювентус" проэкзаменует "Салернитану" в Кубке Италии.
- "Осасуна" - "Альмерия". 18:00. Примера. MEGOGO
- "Севилья" - "Атлетик". 20:15. Примера. MEGOGO
- "Кристал Пэлас" - "Эвертон". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Ювентус" - "Салернитана". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO
- "Лас-Пальмас" - "Барселона". 22:30. Примера. MEGOGO
Пятница, пятое января
В этот день будут сыграны три матча Кубка Англии, хотя вывески там не очень громкие. Следим, однако, за Егором Ярмолюком, который имеет шанс выйти в составе "Брентфорда". Рекомендуем обратить внимание на Серию А, где команда Руслана Малиновского будет противостоять сенсационной в этом сезоне "Болонье".
- "Брентфорд" - "Вулверхэмптон". 21:15. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Фулхэм" - "Ротерхэм". 21:30. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Болонья" - "Дженоа". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Мец" - "Клермон". 21:45. Кубок Франции. MEGOGO
- "Тоттенхэм" - "Бернли". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports
Суббота, шестое января
Насыщенный день, много матчей будет в разных странах Европы. Где-то, правда, - местный чемпионат, а где-то – кубок. В Италии будет тур Серии А. Отмечаем матч с участием "Интера". В Англии будет много кубковых противостояний, среди которых выделяем битву "Челси" с "Престоном" и КПР с "Борнмутом". Конечно же, из-за персон Мудрика и Забарного. В Кубке Испании выступит максимально украинизированная "Жирона". Вероятно, основным вратарем "Реала" в Кубке будет Лунин, поэтому внимательно следим за матчем мадридцев против экзотической "Арандины". А вот сыграет ли Соболь за "Страсбур" в Кубке Франции – большой вопрос. Держим на карандаше.
Почти наверняка сыграет в чемпионате Португалии за "Бенфику" Трубин. Соперник – очень интересный, "Ароука" нашего Богдана Милованова. Не рекомендуется пропускать.
- "Интер" - "Верона". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Сандерленд" - "Ньюкасл". 14:45. Кубок Англии. Setanta Sports
- КПР - "Борнмут". 17:00. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Луго" - "Атлетико". 17:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Эльче" - "Жирона". 19:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Авуан" - "Страсбур". 19:00. Кубок Франции. MEGOGO
- "Челси" - "Престон". 19:30. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Ароука" - "Бенфика". 20:00. Примейра. MEGOGO
- "Арандина" - "Реал". 22:30. Кубок Испании. MEGOGO
Воскресенье, седьмое января
Последний день недели отметится несколькими интересными матчами в Италии. В частности, "Эмполи" нашего Виктора Коваленко сыграет против "Милана". "Рома" против "Аталанты" – топ-матч, хотя и без украинского следа. А еще есть "Наполи", "Лацио" и "Ювентус". Однако главная игровая вывеска дня – это кубковое противостояние в Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом". В тень отойдет даже "Манчестер Сити", который сыграет с очень скромным соперником. В Испании будут кубковые матчи с участием "Валенсии" и "Барселоны". Во Франции предлагаем понаблюдать за соперником "Шахтера" "Марселем".
- "Эмполи" - "Милан". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Ланс" - "Монако". 15:30. Кубок Франции. MEGOGO
- "Тьонвиль" - "Марсель". 15:30. Кубок Франции. MEGOGO
- "Торино" - "Наполи". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Удинезе" - "Лацио". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд". 16:0 0Кубок Англии. Setanta Sports
- "Арсенал" - "Ливерпуль". 18:30. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Салернитана" - "Ювентус". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Картахена" - "Валенсия". 20:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Рома" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Барбастро" - "Барселона". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
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