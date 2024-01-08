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VAR не будет работать на полуфинальных матчах Кубка английской лиги
Система видеоповторов не будет задействована на четырех полуфинальных матчах
Getty Images / Global Images Ukraine
Система видеоповторов (VAR) не будет задействована на четырех полуфинальных матчах Кубка английской лиги - 2023/2024. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, на стадионе одного из полуфиналистов, "Мидлсбро", не предусмотрен VAR. Поэтому, согласно регламенту Кубка лиги, во всех играх 1/2 финала этого года система видеоповторов использоваться не будет.
На полуфинальной стадии за путевку в решающий матч турнира будут соревноваться "Челси" с "Мидлсбро" и "Ливерпуль" с "Фулхэмом". Команды проведут друг с другом по два матча - дома и на выезде.
Первые полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 января, ответные матчи запланированы на 23 и 24 января. В прошлом сезоне победителем турнира стал "Манчестер Юнайтед", обыгравший в решающем матче "Ньюкасл" - 2:0.
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