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VAR не будет работать на полуфинальных матчах Кубка английской лиги

Англия

Система видеоповторов не будет задействована на четырех полуфинальных матчах

VAR не будет работать на полуфинальных матчах Кубка английской лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Система видеоповторов (VAR) не будет задействована на четырех полуфинальных матчах Кубка английской лиги - 2023/2024. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на стадионе одного из полуфиналистов, "Мидлсбро", не предусмотрен VAR. Поэтому, согласно регламенту Кубка лиги, во всех играх 1/2 финала этого года система видеоповторов использоваться не будет.

На полуфинальной стадии за путевку в решающий матч турнира будут соревноваться "Челси" с "Мидлсбро" и "Ливерпуль" с "Фулхэмом". Команды проведут друг с другом по два матча - дома и на выезде.

Первые полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 января, ответные матчи запланированы на 23 и 24 января. В прошлом сезоне победителем турнира стал "Манчестер Юнайтед", обыгравший в решающем матче "Ньюкасл" - 2:0.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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