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Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Шону Дайчу пора побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Считаете ли вы "Астон Виллу" реальным претендентом на титул в этом сезоне? Вот Унаи Эмери не стесняется признаваться, что его команда точно среди претендентов и они продолжают свою борьбу.
На этот раз им придется поехать в гости на "Гудисон Парк", где слегка кризисный "Эвертон" очень голоден к победам, поскольку давненько не чувствовал их вкус. Кто окажется сильнее?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.
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Английская Премьер-лига. 21 тур.
14 января. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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