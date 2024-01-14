Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Считаете ли вы "Астон Виллу" реальным претендентом на титул в этом сезоне? Вот Унаи Эмери не стесняется признаваться, что его команда точно среди претендентов и они продолжают свою борьбу.

На этот раз им придется поехать в гости на "Гудисон Парк", где слегка кризисный "Эвертон" очень голоден к победам, поскольку давненько не чувствовал их вкус. Кто окажется сильнее?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 21 тур.

14 января. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.