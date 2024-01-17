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Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Когда в первом матче победителя не выявили

Эвертон – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

4 января "Эвертон" приехал в гости к "Кристал Пэлас" в рамках 1/32 финала Кубка Англии, но победителя выявить не удалось. Поэтому переигровка, которая будет проходить уже в Ливерпуле и здесь в случае ничьи переигровок не будет, победителя мы точно узнаем.

Несмотря на немалые кадровые проблемы у "орлов", они имели больше дней на подготовку к игре. Что же сыграет более важную роль: домашние трибуны и собранность, или свежесть в ногах и отсутствие давления? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 17 января.

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Кубок Англии. 1/32 финала (переигровка).

17 января. 21:45. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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