Виктор Осимхен рассказал, когда собирается перейти в Премьер-лигу

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен ответил на вопрос, когда он собирается перейти в Премьер-лигу.

"Конечно, я бы хотел сыграть в Премьер-лиге. Но я не знаю, когда именно. Сейчас у меня другие планы на карьеру. Когда придет время, вы все об этом узнаете", - сказал Осимхен Sky Sports.