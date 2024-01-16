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Виктор Осимхен рассказал, когда собирается перейти в Премьер-лигу
Нападающий Наполи ответил на вопросы о переходе в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен ответил на вопрос, когда он собирается перейти в Премьер-лигу.
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"Конечно, я бы хотел сыграть в Премьер-лиге. Но я не знаю, когда именно. Сейчас у меня другие планы на карьеру. Когда придет время, вы все об этом узнаете", - сказал Осимхен Sky Sports.
В этом сезоне Серии А Виктор забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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