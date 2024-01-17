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Сон Хын Мин опередил Роналду и стал игроком года в Азии седьмой раз подряд

Англия

Форвард Тоттенхэма и сборной Южной Кореи победил в голосовании

Сон Хын Мин опередил Роналду и стал игроком года в Азии седьмой раз подряд

Фото: Goal.com

Новина українською

Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2023 года в Азии.

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи победил в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов, набрав 22,9% голосов. Сон стал обладателем этой награды в девятый раз в карьере и в седьмой раз подряд.

Второе место по итогам опроса занял Ким Мин Чжэ ("Наполи"/"Бавария", сборная Южной Кореи) - он набрал 19,54% голосов. На третьей строчке расположился Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Португалия) - у него 17,06% голосов.

На приз лучшему футболисту Азии могут претендовать игроки, которые либо представляют страны, входящие в состав Азиатской футбольной конфедерации, либо играют за клубы, выступающие под эгидой АФК.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.01.2024 в 15:34
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