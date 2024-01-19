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Официально: Челси отозвал своего талантливого хавбека из аренды в Лестер Сити
Чезаре Казадеи возвращается в свой клуб
"Челси" отозвал своего полузащитника Чезаре Казадеи из аренды в "Лестер Сити".
21-летний футболист станет частью команды Маурисио Поченттино. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
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В этом сезоне Чезаре сыграл 25 матчей во всех турнирах за "лисов" и забил три гола.
Игрок присоединился к "Челси U-21" в 2022 году из итальянского "Интера".
Cesare Casadei has been recalled from his loan spell at Leicester City.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 19, 2024
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