Официально: Челси отозвал своего талантливого хавбека из аренды в Лестер Сити

"Челси" отозвал своего полузащитника Чезаре Казадеи из аренды в "Лестер Сити".

21-летний футболист станет частью команды Маурисио Поченттино. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В этом сезоне Чезаре сыграл 25 матчей во всех турнирах за "лисов" и забил три гола.

Игрок присоединился к "Челси U-21" в 2022 году из итальянского "Интера".

