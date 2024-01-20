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В этот день шесть лет назад. Бывший полузащитник Шахтера забил шикарный гол за Челси
Итог выдающейся комбинации
The A
Шесть лет назад бывший полузащитник "Шахтера" забил шикарный гол за " target="_blank">"Челси" в матче с "Брайтоном". Этот точный удар был признан одним из лучших взятий ворот в исполнении "Челси" в сезоне 2017/18.
Комбинацию разыграли Эден Азар, Миши Батшуайи и Виллиан. Именно бывший "горняк" поставил эффектную точку.
Виллиан играл за "Челси" с августа 2013-го года по август 20220-го. Также в его карьере есть выступления за "Арсенал", "Фулхэм". А в Европу Виллиан переехал в 2007-м году в донецкий "Шахтер".
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