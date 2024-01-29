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Артета не планирует уходить из Арсенала в конце сезона - Sky Sports
Главный тренер не планирует покидать лондонский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не планирует покидать лондонский клуб. Ранее испанские СМИ сообщили о возможном уходе испанского специалиста с должности по окончании сезона.
Как сообщает Sky Sports, на самом деле Артета не покинет "Арсенал". Напомним, главного тренера "канониров" считают одним из возможных преемников Хави в "Барселоне".
Под руководством Артеты "Арсенал" завоевал три трофея - Кубок Англии (2019-2020), а также два Суперкубка Англии (2020 и 2023). Также лондонцы под руководством испанца стали серебряными призерами АПЛ в прошлом сезоне.
Сейчас "Арсенал" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 43 очка за 21 матч чемпионата. Лидирует "Ливерпуль", в активе которого 48 очков за аналогичное количество игр.
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