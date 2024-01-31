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Ливерпуль заинтересован в приглашении Зидана на должность главного тренера
Французский специалист может вернуться к тренерской работе
Фото: twitter.com/realmadrid
Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе.
Как сообщает Todofichajes, руководство "Ливерпуля" заинтересовано в назначении Зидана на должность главного тренера команды. Отмечается, что представители "Ливерпуля" уже связались с окружением экс-тренера "Реала", чтобы выяснить, готов ли он поработать в АПЛ.
Напомним, 26 января главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. В своем заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.
56-летний немецкий специалист возглавил английский "Ливерпуль" 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с "красными" семь трофеев. "Ливерпуль" при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
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