Ливерпуль заинтересован в приглашении Зидана на должность главного тренера

Французский специалист Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе.

Как сообщает Todofichajes, руководство "Ливерпуля" заинтересовано в назначении Зидана на должность главного тренера команды. Отмечается, что представители "Ливерпуля" уже связались с окружением экс-тренера "Реала", чтобы выяснить, готов ли он поработать в АПЛ.

Напомним, 26 января главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. В своем заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский "Ливерпуль" 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с "красными" семь трофеев. "Ливерпуль" при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.