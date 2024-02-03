АПЛ. Эвертон – Тоттенхэм 2:2. Ириски вырывают ничью на последних минутах

Команда Шона Дайча в последний раз побеждала у себя дома в рамках Премьер-лиги еще 10 декабря, это был матч против "Челси", в котором они полностью деклассировали своего соперника. С тех пор многое изменилось как в игровой форме команды, так и в подходах к матчам против "ирисок" со стороны гостей "Гудисон Парк". Это все еще не самый приятный стадион в лиге, однако "шпоры" были полностью уверены в своих силах, когда ехали сюда.

Виталий Миколенко, как и ожидалось, вышел в стартовом составе "Эвертона" и, забегая вперед, вопросов к его игре особо не возникло. Так что же мы увидели на футбольном поле? "Тоттенхэм" забил быстрый гол, который очень помог им в поисках подхода к дальнейшему ведению игры. Ришарлисон забил в ворота своего бывшего клуба и не праздновал, атаку начал Тимо Вернер, который отдал на Дестини Удоджи, а итальянец отдал хороший пас в центр на Ришарлисона. Бразилец красивым ударом в дальний угол нашел сетку ворот.

После этого Анге Постекоглу решил, что активно лезть в атаку точно не стоит и можно рассчитывать на стремительные контратаки, с которыми игроки "Эвертона" обычно справляются не лучшим образом. И действительно, "ириски" побежали отыгрываться, оставляя зоны позади, впрочем пользоваться этими зонами было не так просто. Очень хорошие моменты были у Макнила и Доминика Калверта-Льюини с игры, но самые опасные эпизоды были после угловых на ворота Викарио.

Не зря команду Дайча называют королями стандартных положений. После одного из угловых Джек Гаррисон слегка помешал свободному движению Викарио во вратарской площадке, на дальней стойке был Тарковски, который сбросил круглого в центр, где Джек уже с нескольких сантиметров расстрелял ворота "шпор" и это 1:1.

Да, хозяева поля сравняли счет, однако рисунок игры особо не изменился, они продолжили атаковать, в одном эпизоде мы увидели мощный удар от Миклоленко, который парировал голкипер "шпор", но еще до удара был зафиксирован офсайд. В общем офсайды - это была главная проблема "ирисок" в этом матче, они постоянно попадались на офсайдные засады своих оппонентов.

Зато "Тоттенхэм" организовал свой второй гол и снова атака прошла с фланга в центр, только теперь голевая передача была от Маддисона, а красивый удар в дальний угол снова от Ришарлисона. Дубль в ворота бывшего клуба и снова не празднует бразилец. На этом команды и ушли на перерыв.

Уже после 15-минутного отдыха "Эвертон" полетел бомбардировать штрафную площадку соперника, несколько неплохих возможностей, в частности у Гаррисона, но безрезультатно. Куда интереснее стали выглядеть атаки гостей, которые снова получили больше пространства для маневров и теперь куда умелее им пользовались. Ришарлисон, Вернер и Маддисон, у каждого был свой шанс для того, чтобы забить третий и почти закрыть этот матч, но то Пикфорд, то собственная точность их подводила.

На 75-й минуте Дайч сменил Бена Годфри, который сегодня играл на левом фланге обороны и это оказалось не очень удачной идеей, поскольку именно через него проходили почти все атаки "шпор" сегодня. Вместо него вышел опытный Шеймус Коулман. Что касается противоположного фланга, на котором играл Миколенко, то как в обороне, так и в атаке, все было выполнено на достойном уровне. Возможно, учитывая силу соперника, мы не так часто видели украинца в атаке, но все, что касается обороны, от вычистил и закрыл.

Финальное наступление от "Эвертона" сопровождалось еще несколькими атакующими заменами, в частности на поле вышли Шермити и Бету. И Шермити упустил просто невероятный шанс после передачи в штрафную, он решил пробить в одно касание, хотя у него было время, чтобы остановить круглого и реализовать потенциальный выход один на один с вратарем.

И все-таки свой гол они нашли, правда уже в компенсированное арбитром время. Конечно, это было после стандарта. Подача со штрафного, после которой мяч хотел выбить Ромеро, но вместо выноса получилась скидка на Брентуэйта на дальней штанге, а центральный защитник легко занес круглого в ворота. 2:2.

Эта ничья помогает "ирискам" выйти из зоны вылета, у них равное количество очков с "Лутоном", но лучше разница забитых и пропущенных, впрочем у "шляпников" пока есть 2 матча в запасе. Ну а "Тоттенхэм" поднимается на 4-е место, по крайней мере пока не сыграла свой матч "Астон Вилла".

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Харрисон (30), Брентуэйт (90+4) — Ришарлисон (4, 41)

"Эвертон": Пикфорд — Годфри (Коулман 75), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Янг (Шермити, 80), Гейе, Гарнер, Макнил (Доббин, 85) — Харрисон — Калверт-Льюин (Бету, 85)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Хойбьерг (Дрегушин, 89), Бентанкур (Сарр, 64) — Джонсон (Кулусевски, 64), Маддисон (Хиль, 86), Вернер (Скипп, 86) — Ришарлисон

Предупреждения: Годфри (60), Гарнер (90+1), Доббин (90+8)