Известный в прошлом игрок Эвертона и МЮ Феллайни объявил о завершении карьеры

Маруан Феллайн объявил о завершении карьеры.

36-летний бельгийский полузащитник решил завершить карьеру и уже официально об этом заявил в своем Instagram аккаунте. Футболист поблагодарил всех тех, с кем ему удалось сыграть за всю его профессиональную карьеру.

Напомним, за всю карьеру Маруан Феллайн отыграл в 542 матча и забил 105 голов в сборной Бельгии, "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и других клубах.