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Известный в прошлом игрок Эвертона и МЮ Феллайни объявил о завершении карьеры

Англия
Обновлено

Легенда МЮ и Эвертона больше не выйдет на поле

Известный в прошлом игрок Эвертона и МЮ Феллайни объявил о завершении карьеры

weltfussball

Новина українською

Маруан Феллайн объявил о завершении карьеры.

36-летний бельгийский полузащитник решил завершить карьеру и уже официально об этом заявил в своем Instagram аккаунте. Футболист поблагодарил всех тех, с кем ему удалось сыграть за всю его профессиональную карьеру.

Напомним, за всю карьеру Маруан Феллайн отыграл в 542 матча и забил 105 голов в сборной Бельгии, "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и других клубах.

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Маруан Феллайни
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Источник:
Instagram аккаунт Маруана Феллайни
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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