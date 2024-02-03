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Известный в прошлом игрок Эвертона и МЮ Феллайни объявил о завершении карьеры
Легенда МЮ и Эвертона больше не выйдет на поле
weltfussball
Маруан Феллайн объявил о завершении карьеры.
36-летний бельгийский полузащитник решил завершить карьеру и уже официально об этом заявил в своем Instagram аккаунте. Футболист поблагодарил всех тех, с кем ему удалось сыграть за всю его профессиональную карьеру.
Напомним, за всю карьеру Маруан Феллайн отыграл в 542 матча и забил 105 голов в сборной Бельгии, "Эвертоне", "Манчестер Юнайтед" и других клубах.
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Источник:Instagram аккаунт Маруана Феллайни
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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