Дайч – о 2:2 с Тоттенхэмом: У Эвертона так много характера

Менеджер "Эвертона" Шон Дайч после игры с "Тоттенхэмом" (2:2) пообщался с журналистами насчет матча.

Мы знаем, что они хорошая команда. Мы были очень хороши сегодня, работали над тем, чтобы создать им проблемы, и я думаю, что мы сделали достаточно, чтобы получить что-то от игры.

Есть несколько вещей, которые мы можем поставить под сомнение относительно их голов, но есть много хорошего, что следует из этой игры.

В команде так много хороших вещей и так много характера. Даже когда мы растянуты, когда молодые ребята выходят со скамейки запасных, есть хорошие признаки того, чего мы пытаемся достичь здесь, среди всех неурядиц и всего этого шума. Мы все еще не можем реализовать пенальти - я не знаю, в чем дело.

[Наш менталитет] был на виду весь сезон. Мы сейчас на грани.