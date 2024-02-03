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Дайч – о 2:2 с Тоттенхэмом: У Эвертона так много характера
Кажется, он доволен
Менеджер "Эвертона" Шон Дайч после игры с "Тоттенхэмом" (2:2) пообщался с журналистами насчет матча.
Мы знаем, что они хорошая команда. Мы были очень хороши сегодня, работали над тем, чтобы создать им проблемы, и я думаю, что мы сделали достаточно, чтобы получить что-то от игры.
Есть несколько вещей, которые мы можем поставить под сомнение относительно их голов, но есть много хорошего, что следует из этой игры.
В команде так много хороших вещей и так много характера. Даже когда мы растянуты, когда молодые ребята выходят со скамейки запасных, есть хорошие признаки того, чего мы пытаемся достичь здесь, среди всех неурядиц и всего этого шума. Мы все еще не можем реализовать пенальти - я не знаю, в чем дело.
[Наш менталитет] был на виду весь сезон. Мы сейчас на грани.
"Эвертон" остался на 18-м месте АПЛ. Следующий матч их ждет против "Манчестер Сити" 10-го февраля.
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