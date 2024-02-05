Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Манчестер Юнайтед может присоединиться к Галатасараю
Сейчас продолжаются переговоры
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен вскоре может присоединиться к турецкому "Галатасараю".
По информации издания Fotomac, между двумя клубами сейчас ведутся переговоры. Речь идет об аренде 31-летнего игрока с правом выкупа.
Кристиан Эриксен в этом сезоне за "МЮ" забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:galatasaray
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн