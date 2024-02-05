Ничья Реала с Атлетико, ассист Мудрика, травма Зинченко, новички Шахтера и Полесья. Главные новости за 4 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 4 февраля

Андрей Лунин снова не сумел провести "сухой" матч против "Атлетико". Благодаря голу Браима Даса "Реал" побеждал большую часть матча, а Лунин сделал четыре сейва. Однако с ударом Льоренте на 90+3 минуте украинский кипер не справился – 1:1. Отрыв "Реала" от "Жироны" в два очка сохраняется неизменным.

"Арсенал" сократил отставание от "Ливерпуля" до двух очков. Сака забил первый гол в матче, но перед самым перерывом недоразумение между центрбеками "Арсенала" привело к автоголу Габриэла. Однако и Алиссон с ван Дейком помешали друг другу уже после перерыва, позволив Мартинелли пробить в пустые ворота, а точку в игре поставил Троссард – 3:1.

Александр Зинченко был заменен в перерыве матча "Арсенала" с "Ливерпулем". Как сообщил после игры Микель Артета, Зинченко почувствовал проблемы с икроножной мышцей, поэтому не смог продолжить матч. Сыграет ли Зинченко в следующем туре с "Вест Хэмом" пока неизвестно.

"Челси" уступил на своем поле "Вулверхэмптону". "Синие" были впереди, но пропустили четыре гола из-за ужасной игры в защите. Удалось отыграть только один мяч после подачи с углового Мудрика, который вышел на замену на 72-й минуте. "Челси" уже одиннадцатый в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" впервые в сезоне довел серию без поражений до пяти поединков, разгромив "Вест Хэм" (3:0), а "Борнмут" поделил очки с "Ноттингем Форест" (1:1). Илья Забарный в очередной раз отыграл полный матч.

Единственный гол в "Дерби Италии" забил центрбек "Ювентуса" Федерико Гатти. Правда, в собственные ворота. Благодаря этой победе "Интер" увеличил отрыв от "Ювентуса" до четырех очков. В воскресенье победы также одержали "Наполи" и "Аталанта".

Первый матч Мундиаля-2026 состоится 11 июня в столице Мексики Мехико на легендарной арене "Ацтека" (83 264 зрителей). Матч за третье место состоится в Майами на "Хард Рок Стэдиум", а финал 19 июля состоится в штате Нью-Джерси на "МетЛайф Стэдиум", который вмещает 82500 зрителей.

Это был 11-й клиншит украинца за "Бенфику". Лиссабонцы одержали седьмую подряд победу в чемпионате Португалии (3:0) и снова возглавили турнирную таблицу. Игроки "Жил Висенте" впервые попали в ворота Трубина на 76-й минуте, в общей сложности в створ ворот у гостей было три удара с которыми Трубин уверенно справился.

Матч 30-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" – "Сандерленд" украинский нападающий Назарий Русин начал со скамейки запасных, но именно ему после выхода на замену удалось установить окончательный счет – 1:1. Это был второй гол Русина за "Сандерленд" в Чемпионшипе.

Житомирское "Полесье" объявило о подписании нового игрока. Им стал 21-летний бразильский полузащитник Таллес Маседо Толедо Коста. Контракт заключен на четыре года. В свою очередь "Шахтер" оформил трансфер 19-летнего центрального защитника тбилисского "Динамо" Луки Лацабидзе. Соглашение на пять лет.