АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0. Хойлунд и Гарначо громят команду Мойеса

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Вест Хэм" в очередной раз потерял очки в чемпионате. 2024 год команде Мойеса вообще не пошел: в шести матчах два поражения и четыре ничейных результата. Сегодня хоть и "молотобойцы" много создали моментов, однако в МЮ именно реализация была лучше. Что мы видим и на табло.

Первый момент в матче был на 14-й минуте. В этом эпизоде Онана не только просто спас хозяев, но и сделал это очень эффектно. Удар Альвареса головой после навеса был, казалось, в мертвую зону, но голкипер чудом вытащил этот мяч. Через несколько минут и Ареоля продемонстрировал свой замечательный скачок, вытянув удар Фернандеша из девятки. Голкиперы начали очень здорово.

Реализация быстрее пришла (и вообще пришла) к хозяевам. "Молотобойцы" неуклюже вынесли мяч не на дальнее расстояние от своей штрафной. Каземиро подхватил круглого и отдал на Хойлунда. Нападающий протянул мяч мимо соперников вперед, вышел на ударную позицию и не из достаточно легкой ситуации попал в левый угол.

Четвертый гол Расмуса в последних четырех матчах АПЛ. До этого он не мог отличиться 14 поединков. На самом деле прорвало.

4️⃣ goals in 4️⃣ consecutive matches for Rasmus Hojlund ????#MUNWHU pic.twitter.com/HVNSbP6WwQ — Premier League (@premierleague) February 4, 2024

Прицельность подводила гостей. То Соучек пробил рядом со стойкой, то Эмерсон на старте второго тайма переусердствовал с ударом с хорошей позиции. Зато в МЮ сегодня этой болячки не было.

Второй гол у "Вест Хэма" произошел на 49 минуте. Фернандеш перевел направо, Гарначо принял мяч и пробил по воротам. Рикошет от Агерда помог аргентинцу.

Вышеупомянутый момент Эмерсона, кстати, привез Магуайр. На 69-й минуте Харри повторил свой "подвиг". Его обокрал Боуэн и выбежал на свидание с Онаном. Под давлением Далота Джеррод все-таки в створ не попал.

А вот Гарначо на 84 минуте попал, оформив дубль. Вновь резкая контратака удалась "красным дьяволам". После перехвата от Хойлунда мяч транзитом через Мактоминея дошел до Алехандро. Аргентинец пробил в левый угол, застав Фабянского (он вышел в перерыве) врасплох.

Alejandro Garnacho has his side's third goal, and Man Utd have surely confirmed three points at Old Trafford ????#MUNWHU pic.twitter.com/FduyxRZReO — Premier League (@premierleague) February 4, 2024

Небольшая месть МЮ за два подряд поражения от “Вест Хэма” в предыдущих матчах. Более того, "манкунианцы" обогнали "молотобойцев" в турнирной таблице и сейчас идут на шестом месте. До четвертой "Астон Виллы" восемь очков – цель, которую вполне можно достичь. Лондонцы же опустились на седьмое место, но отрыв от "манкунианцев" составляет всего два зачетных пункта. Борьба еще впереди.

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 3:0

Голы: Хойлунд 23, Гарначо 49, 84

"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Магуайр, Мартинес (Варан 71), Шоу (Линделоф 88) – Мейну (Мактоминей 64), Каземиро – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хойлунд (Антони 88)

"Вест Хэм": Ареола (Фабьянский 46) – Цоуфал (К. Филлипс 72), Зума, Агерд, Эмерсон – Альварес, Соучек (Корне 72) – Джонсон, Ворд-Праус, Кудус – Боуэн

Предупреждение: Соучек 37