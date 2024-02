АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0. Хойлунд и Гарначо громят команду Мойеса

Английская Премьер-лига, 23 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

"Вест Хэм" в очередной раз потерял очки в чемпионате. 2024 год команде Мойеса вообще не пошел: в шести матчах два поражения и четыре ничейных результата. Сегодня хоть и "молотобойцы" много создали моментов, однако в МЮ именно реализация была лучше. Что мы видим и на табло.

Первый момент в матче был на 14-й минуте. В этом эпизоде Онана не только просто спас хозяев, но и сделал это очень эффектно. Удар Альвареса головой после навеса был, казалось, в мертвую зону, но голкипер чудом вытащил этот мяч. Через несколько минут и Ареоля продемонстрировал свой замечательный скачок, вытянув удар Фернандеша из девятки. Голкиперы начали очень здорово.

Реализация быстрее пришла (и вообще пришла) к хозяевам. "Молотобойцы" неуклюже вынесли мяч не на дальнее расстояние от своей штрафной. Каземиро подхватил круглого и отдал на Хойлунда. Нападающий протянул мяч мимо соперников вперед, вышел на ударную позицию и не из достаточно легкой ситуации попал в левый угол.

Четвертый гол Расмуса в последних четырех матчах АПЛ. До этого он не мог отличиться 14 поединков. На самом деле прорвало.

Прицельность подводила гостей. То Соучек пробил рядом со стойкой, то Эмерсон на старте второго тайма переусердствовал с ударом с хорошей позиции. Зато в МЮ сегодня этой болячки не было.

Второй гол у "Вест Хэма" произошел на 49 минуте. Фернандеш перевел направо, Гарначо принял мяч и пробил по воротам. Рикошет от Агерда помог аргентинцу.

Вышеупомянутый момент Эмерсона, кстати, привез Магуайр. На 69-й минуте Харри повторил свой "подвиг". Его обокрал Боуэн и выбежал на свидание с Онаном. Под давлением Далота Джеррод все-таки в створ не попал.

А вот Гарначо на 84 минуте попал, оформив дубль. Вновь резкая контратака удалась "красным дьяволам". После перехвата от Хойлунда мяч транзитом через Мактоминея дошел до Алехандро. Аргентинец пробил в левый угол, застав Фабянского (он вышел в перерыве) врасплох.

