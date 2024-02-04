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Официально: Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси

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Ему 19 лет

Официально: Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси

Фото: Динамо Тбілісі

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Донецкий "Шахтер" официально подтвердил информацию, которая появилась в СМИ относительно нового трансфера "горняков".

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В Украину из тбилисского "Динамо" перебирается 19-летний центральный защитник Лука Лацабидзе. Клуб и футболист подписали соглашение на 5 лет (до 31-го декабря 2028-го года).

Лацабидзе - воспитанник академии "Динамо" (Тбилиси). В прошлом году дебютировал за основную команду. Имеет в активе 2 матча в чемпионате Грузии. Кроме этого, Лацабидзе вызывается в юношеские сборные Грузии.

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Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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