Официально: Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси

Донецкий "Шахтер" официально подтвердил информацию, которая появилась в СМИ относительно нового трансфера "горняков".

В Украину из тбилисского "Динамо" перебирается 19-летний центральный защитник Лука Лацабидзе. Клуб и футболист подписали соглашение на 5 лет (до 31-го декабря 2028-го года).

Лацабидзе - воспитанник академии "Динамо" (Тбилиси). В прошлом году дебютировал за основную команду. Имеет в активе 2 матча в чемпионате Грузии. Кроме этого, Лацабидзе вызывается в юношеские сборные Грузии.