Серия А. Интер - Ювентус 1:0. Скудетто едет к ''нерадзурри''?

Серия А. 23-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 1:0

Гол: Гатти 37 (автогол)

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 89), Дармиан (Думфриз 73), Чалханоглу, Барелла (Клаассен 89), Мхитарян, Димарко (Аугусто 73), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Миретти 88), Бремер, Данило, Камбиазо (Сандро 88), Локателли, МакКенни (Алькарас 90), Рабио, Костич (Веа 66), Йилдиз (Кьеза 66), Влахович

Предупреждения: Мхитарян 52, Тюрам 77 - Влахович 19, Данило 33

Главный арбитр: Фабио Мареска

Впервые в истории "Интер" и "Ювентус" одновременно набрали перед очным матчем более 50-ти очков ранее 25-го тура. То есть оба теряют очки крайне редко. Потому последний в сезоне матч между ними мог стать решающим в борьбе за Скудетто. Хотя тренеры и директоры обоих постоянно и яростно отрицали такое. Но при такой скорости набора очков обоих гандикап в четыре очка с матчем в запасе велик.

Такой гандикап сегодня обеспечил себе "Интер" благодаря победе. Обеспечил заслуженно. Он переиграл "Ювентус" и в стоячем первом тайме, когда полностью доминировал, и в первой половине второго, когда на встречных курсах создал больше, и во второй половине второго, когда оборонялся, но в контратаках создал больше, чем соперник - в обычных. Войцех Щенсны и стойка спасали от 0:2, 0:3, 0:4.

Начали "нерадзурри" серией заблокированных ударов и угловых. У Тюрама сняли мяч с ноги перед самыми воротами, Димарко не попал в упор (хотя с острого угла). Да, этого мало. Лишь один удар хозяев в первом тайме попал в створ. Но гости и такого не создали, прижимались к своим воротам, владели мячом 39 процентов времени, по ударам проиграли тайм со счетом 2:9. Проиграть его по голам они заслужили.

Гол получился довольно курьезным. Барелла навесил справа, Павар пытался замкнуть акробатическим ударом, но не попал по мячу, Тюрам пытался протолкнуть головой в упор, но также не попал по мячу, мяч попал в грудь Гатти и закатился в его ворота.

Второй тайм "Ювентус" уже провел совсем иначе. Старался, атаковал. Выиграл его и по владению мячом, и по ударам по воротам (10:6). Поначалу шла очень веселая игра на встречных курсах. Но и в ней опаснее были хозяева. Чалханоглу смачно слета издали попал в стойку, Димарко замкнул неточно из очень хорошей позиции в штрафной. А у гостей разве что Влахович не попал ударом через себя ножницами.



"Интер" пытался успокоить игру. Отошел глубже в оборону. Успокоил. Позволив лишь Гатти пробить издали чуть неточно и однажды выбив из своей вратарской в панике. А в фланговых контратаках разрывал соперника. Барелла и Арнаутович завершали такие в упор, и Щенсны дважды спас. Тюрам упал, принимая один из "кроссов", затем сам прострелил, но никто не достал.

13 побед и три ничьи "Интера" в последних 16-ти матчах лиги, 30-й матч в турнире подряд с забитым. Такие же серии "Ювентуса" остановились на 17-ти и 15-ти соответственно.

Вряд ли кто-либо удивляется такому результату. Удивлялись, что "Юве" так долго цеплялся за гораздо более сильного и опытного соперника. Причем соперник не в лучшей форме. Третий 1:0 "Интера" подряд во всех турнирах. Но ведь все победы. Очень важные над сильными соперниками - "Наполи" в Суперкубке, "Фиорентиной" в гостях в лиге, теперь в Дерби Италии. Чемпионские победы.