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Вблизи одного из самых больших городов США. Стало известно, где состоится финал Чемпионата мира-2026
Вместительная арена на 82 500 мест
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная организация ФИФА объявила место проведения финального поединка Чемпионата мира-2026.
Решающий матч следующего Мундиаля состоится 19 июля 2026 года в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси, США) на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси". Он расположен в 20 км от центра Нью-Йорка.
???????? The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024
Его емкость составляет 82 500 зрителей. На месте старого стадиона в 2010 году была открыта новая арена, возведение которой заняло чуть больше 2,5 лет.
В 2011 году эта арена принимала "Золотой Кубок КОНКАКАФ".
Напомним, что следующий Мундиаль состоится в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
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