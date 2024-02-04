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Вблизи одного из самых больших городов США. Стало известно, где состоится финал Чемпионата мира-2026

Чемпионат мира FIFA

Вместительная арена на 82 500 мест

Вблизи одного из самых больших городов США. Стало известно, где состоится финал Чемпионата мира-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная организация ФИФА объявила место проведения финального поединка Чемпионата мира-2026.

Решающий матч следующего Мундиаля состоится 19 июля 2026 года в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси, США) на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси". Он расположен в 20 км от центра Нью-Йорка.

Его емкость составляет 82 500 зрителей. На месте старого стадиона в 2010 году была открыта новая арена, возведение которой заняло чуть больше 2,5 лет.

В 2011 году эта арена принимала "Золотой Кубок КОНКАКАФ".

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Напомним, что следующий Мундиаль состоится в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Чемпионат мира 2026
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Источник:
Twitter FIFA World Cup
Опубликовал: Максим Кучер
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