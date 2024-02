Вблизи одного из самых больших городов США. Стало известно, где состоится финал Чемпионата мира-2026

Международная организация ФИФА объявила место проведения финального поединка Чемпионата мира-2026.

Решающий матч следующего Мундиаля состоится 19 июля 2026 года в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси, США) на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси". Он расположен в 20 км от центра Нью-Йорка.

???????? The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26