Матч-открытие Чемпионата мира-2026 состоится в Мексике

ФИФА в прямом эфире на своих ресурсах сообщила место проведения матча-открытия следующего Чемпионата мира, который состоится в 2026 году сразу в трех странах.

Он стартует 11 июня в столице Мексики – городе Мехико – на стадионе "Ацтека".

???? Mexico City

????️ Estadio Azteca

????️ 11 June 2026



???????? The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Официально эта арена вмещает 83 264 зрителя. Это самый большой стадион Мексики, второй – в Северной Америке и восьмой – в целом по всему миру. Это единственный стадион в истории, который уже принимал два финала Мундиалов: в 1970 и 1986 годах.

На данный момент на этом стадионе выступают сразу два клуба: "Крус Асуль" и "Клуб Америка". Также эта арена является основной для сборной Мексики.

ФИФА также сообщила, что первые матчи турнира на территории США и Канады пройдут 12 июня: в Лос-Анджелесе и Торонто соответственно.

Чемпионат мира-2026 станет первым, который примет сразу три страны. Больше стадионов для проведения турнира принадлежит США – 10. Еще шесть распределят на Мексику и Канаду. Следующий Мундиаль состоится в июне-июле 2026 года.