Матч-открытие Чемпионата мира-2026 состоится в Мексике

ФИФА в прямом эфире на своих ресурсах сообщила место проведения матча-открытия следующего Чемпионата мира, который состоится в 2026 году сразу в трех странах.

Он стартует 11 июня в столице Мексики – городе Мехико – на стадионе "Ацтека".

???? Mexico City

????️ Estadio Azteca

????️ 11 June 2026



???????? The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!