Русин вышел на замену и забил

Матч 30-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" - "Сандерленд" украинский нападающий Назарий Русин начал со скамейки запасных.

На 67-ой минуте Русин вышел на поле, чтобы спасать "Сандерленд" от поражения. По состоянию на эту минуту команда проигрывала 1:0.

Именно Назарий сумел сравнять счет на 83-й минуте игры, попав в правый нижний угол.

Nazariy Rusyn after bagging a brace for the U21s in the week comes off the bench v Boro and scores in the NE derby



His second of the season in the Championship ⚽️⚽️



