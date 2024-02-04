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Русин вышел на замену и забил

Англия
Обновлено

Украинец сравнял счет

Русин вышел на замену и забил

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 30-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" - "Сандерленд" украинский нападающий Назарий Русин начал со скамейки запасных.

На 67-ой минуте Русин вышел на поле, чтобы спасать "Сандерленд" от поражения. По состоянию на эту минуту команда проигрывала 1:0.

Именно Назарий сумел сравнять счет на 83-й минуте игры, попав в правый нижний угол.

По состоянию на 90-ю минуту счет 1:1. Арбитр добавил 6 минут к основному времени.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2024 в 16:27
Жирона пригласите Русина не пожалеете
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.02.2024 в 16:27
Жирона пригласите Русина не пожалеете
Ответить
0
0

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