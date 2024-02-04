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Русин вышел на замену и забил
Украинец сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 30-го тура Чемпионшипа "Мидлсбро" - "Сандерленд" украинский нападающий Назарий Русин начал со скамейки запасных.
На 67-ой минуте Русин вышел на поле, чтобы спасать "Сандерленд" от поражения. По состоянию на эту минуту команда проигрывала 1:0.
Именно Назарий сумел сравнять счет на 83-й минуте игры, попав в правый нижний угол.
ONLY FOOLS RUSYNNNN— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 4, 2024
Some hit (& suspect keeping)
Nazariy Rusyn after bagging a brace for the U21s in the week comes off the bench v Boro and scores in the NE derby
His second of the season in the Championship ⚽️⚽️
1-1 Sunderland pic.twitter.com/IUsThtdcBh
По состоянию на 90-ю минуту счет 1:1. Арбитр добавил 6 минут к основному времени.
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