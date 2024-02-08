"Моуриньо придал бы команде характер". Пети - о возможной смене тренера в Челси

Бывший игрок "Челси" Эммануэль Пети высказался о возможной смене главного тренера в лондонском клубе. Экс-футболист считает, что кандидатура Жозе Моуриньо прекрасно бы подошла на роль наставника "синих".

"Я слышал, что Моуриньо может возглавить "Челси" с Джоном Терри в качестве ассистента. Если подумать, то это может быть интересно. Он придал бы команде характер и индивидуальность. Сейчас команда разбита, и Жозе мог бы стать человеком, который исправит это. Почеттино отказывается выстраивать игру исходя из сильных сторон своих игроков. Он понятия не имеет, чего хочет, и кажется, он уже собрался уходить", - приводит слова Пети One Football.

Напомним, Моуриньо уже возглавлял "Челси" с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Суммарно за два периода работы в лондонском клубе португальский специалист завоевал с лондонцами восемь трофеев.