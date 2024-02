АПЛ. Забарный ошибся в эпизоде с голом Фулхэма, Ярмолюк вышел на замену и отдал предассист

"Фулхэм" – "Борнмут" 3:1

Голы: Де Кордова-Рид (5), Мунис (36, 52) – Сенеси (50)

Непривычно слабый матч от команды Ирраолы. "Фулхэм" быстро открыл счет, а под занавес первого тайма еще и удвоил цифры на табло. Ошибку допустил Забарный – украинец пытался оставить мяч Нету, прикрывал снаряд корпусом, чтобы голкипер вышел и забрал сферу, но из-за спины Ильи таки вынырнул Мунис и оформил комфортное преимущество для "дачников" перед перерывом.

"Борнмут" очень активно начал вторую половину встречи, пытался спастись. После скидки Соланке вколотил мяч в сетку Сенеси. Хоть один представитель обороны "вишенок" отличился с положительной стороны. Тем не менее, Мунис быстро оформил дубль с помощью паса Виллиана, форвард оказался совершенно один на дальней штанге. Свои шансы, уступая в счете, гости запороли. Сами виноваты.

"Лутон" – "Шеффилд Юнайтед" 1:3

Голы: Моррис (52, с пенальти) – Арчер (30), Макети (36), Вини Соуза (72)

