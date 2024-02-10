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АПЛ. Забарный ошибся в эпизоде с голом Фулхэма, Ярмолюк вышел на замену и отдал предассист

Англия
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О трех матчах 24-го тура чемпионата Англии из второго временного слота субботы

АПЛ. Забарный ошибся в эпизоде с голом Фулхэма, Ярмолюк вышел на замену и отдал предассист

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Фулхэм" – "Борнмут" 3:1

Голы: Де Кордова-Рид (5), Мунис (36, 52) – Сенеси (50)

Непривычно слабый матч от команды Ирраолы. "Фулхэм" быстро открыл счет, а под занавес первого тайма еще и удвоил цифры на табло. Ошибку допустил Забарный – украинец пытался оставить мяч Нету, прикрывал снаряд корпусом, чтобы голкипер вышел и забрал сферу, но из-за спины Ильи таки вынырнул Мунис и оформил комфортное преимущество для "дачников" перед перерывом.

"Борнмут" очень активно начал вторую половину встречи, пытался спастись. После скидки Соланке вколотил мяч в сетку Сенеси. Хоть один представитель обороны "вишенок" отличился с положительной стороны. Тем не менее, Мунис быстро оформил дубль с помощью паса Виллиана, форвард оказался совершенно один на дальней штанге. Свои шансы, уступая в счете, гости запороли. Сами виноваты.

"Лутон" – "Шеффилд Юнайтед" 1:3

Голы: Моррис (52, с пенальти) – Арчер (30), Макети (36), Вини Соуза (72)

"Вулверхэмптон" – "Брентфорд" 0:2

Голы: Нергор (35), Тоуни (77)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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